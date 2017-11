Nicolas Domenach : "Les femmes ministres, stars du gouvernement"

publié le 06/11/2017 à 09:58

Laura Flessel est la ministre dont les Français sont le plus "satisfaits", selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (daté 5 novembre). "C'est quand même une grande première", note Nicolas Domenach. Il rappelle qu'il y a "bien sûr déjà eu des ministres femmes qui ont pu connaître une popularité à tout casser, telle Simone Veil, mais qui avaient une histoire singulière". Il poursuit : "Ce sont des personnalités issues de la société civile qui se distinguent, puisque Laura Flessel, la ministre des Sports (une épée), est numéro un loin devant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian".



"Cet ancien, qui bénéficie du crédit amassé à la Défense, est talonné par Frédérique Vidal, en charge de l'Enseignement supérieur, et, plus surprenant encore, par Marlène Schiappa, la jeunette (secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Ndlr) qui fait jeu égal avec Super-prof, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale". Ainsi, aux yeux du journaliste, "Jean-Mimi" n'est donc "pas la révélation de cette équipe gouvernementale", mais "c'est la performance de ces drôles de dames qui est à relever".

Si ces femmes ministres doivent cette reconnaissance "à leur qualité bien sûr, Schiappa et ses camarades surfent sur la vague puissante du féminisme", décrypte Nicolas Domenach, selon qui "les femmes ont compris que les droits qui paraissaient acquis (droit à l’avortement, droit à l’égalité, droit à disposer de son corps) étaient menacés".