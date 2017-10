Les Français sont de plus en plus pessimistes en matière d'égalité homme-femme

publié le 30/10/2017 à 12:06

Au travail, dans la rue, à la maison... Les inégalités entre les hommes et les femmes sont nombreuses. La Fondation Jean Jaurès vient de publier une "enquête quantitative approfondie" sur ces questions sociétales. Dévoilée par 20 minutes, cette étude met en avant un pessimisme de plus en plus accru sur les questions d'égalité.



Ainsi, 74% des personnes interrogées estiment qu'il y a "encore beaucoup de choses à faire" afin que l'égalité homme-femme devienne une réalité. Un chiffre en augmentation de cinq points par rapport à une étude TNS Sofres réalisée en février 2004. À l'inverse, 24% pensent que cette égalité est "à peu près atteinte" contre 29% il y a 13 ans.

Mais alors, comment expliquer cette hausse des chiffres ? "D’abord, la crise économique est passée par là. Comme le disait Simone de Beauvoir, il suffit d’une crise économique pour remettre en question l’ensemble des droits des femmes", explique Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de ce dossier, auprès du site d'information.



L'égalité salariale en première ligne

Sans surprise, ces questions sont prédominantes au sein des entreprises. Concernant les améliorations à mener en priorité, trois des cinq principales réponses concernent le travail. En pôle position ? L'égalité de salaire (67%), devant la sécurité au quotidien (34%), la conciliation de la vie professionnelle et familiale (33%), les promotions au travail (22%) et le partage des tâches familiales (16%).



Pour que les regards changent et les améliorations soient notables, différentes mesures doivent ainsi être mises en place. Là encore, la promotion de l'égalité salariale arrive en tête (61%). "De manière transversale, il est frappant de constater que cette problématique apparaît tout au long de l’étude comme étant l’enjeu contemporain majeur, l’inégalité la plus visible, la plus insupportable, celle pour laquelle la mobilisation et l’action doivent être les plus immédiates", écrit la Fondation Jean Jaurès.



Lutter contre les images sexistes dans la publicité, mieux coordonner les horaires d'ouverture des services, travailler sur les stéréotypes à l'école ou encore promouvoir l'accès des femmes au plus haut niveau de la vie politique sont également des mesures mises en avant.



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas après stratification par région et catégorie d'agglomération.