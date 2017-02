publié le 08/02/2017 à 11:35

Nicolas Domenach en appelle à la révolte des femmes politiques. "Lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limites", dénonce-t-il, se disant "révolté du traitement machiste" qu'on inflige aux femmes ces jours-ci. "Qu'est-ce donc que cette glorification par François Fillon et les fillonistes de Pénélope, l'épouse modèle, le complément effacé de Monsieur, la moitié invisible et muette ? C'est cela l'idéal féminin ?", interroge-t-il.



"La discrète, la collaboratrice de l’ombre, reléguée aux taches obscures et appelée à rester une éternelle seconde : mais on rêve, on cauchemarde plutôt devant cette glorification totalement misogyne de la femme demie portion, et qu'on n’hésite pas à exclure ouvertement des postes de direction", s'insurge-t-il.

Et Nicolas Domenach de faire remarquer qu'il y a "aussi de quoi se révolter à gauche". Preuve en est, à ses yeux, "le spectacle auquel on a eu droit pendant la primaire socialiste : rien que des hommes armés de prétention et une seule femme, une pâle figurante, désarmante d’impréparation".



"En réalité, les femmes politiques doivent surmonter beaucoup d’obstacles pour arriver au sommet, le pire étant sans doute celui qu’elles ont dans la tête", décrypte le journaliste. Il évoque notamment "une crainte de ne pas être à la hauteur, un interdit d'imaginaire".