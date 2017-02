Présidentielle 2017 : Hamon aura son équipe opérationnelle le 10 février

et Loïc Farge

publié le 08/02/2017 à 09:12

Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection présidentielle, lèvera le voile vendredi 10 février sur son équipe de cmpagne. Il le fera à l'occasion de l'inauguration de son siège de campagne, rue du Château d'eau, dans le Xe arrondissement de Paris. C'est un vaste espace de co-working refait à neuf sur 1.300 mètres carrés.



Benoît Hamon semble pressé d'avoir son équipe définitive et en ordre de marche. "Je veux une campagne ultra opérationnelle", répète-t-il en privé. Une campagne avec deux priorités : les réseaux sociaux et le terrain, plutôt que les meetings. Lui et ses proches promettent en cœur qu’il n'y aura "pas d’armée mexicaine".

Pour piloter la campagne, il y aura un binôme : son directeur de campagne actuel, Mathieu Hanotin, auquel il va adjoindre Jean-Marc Germain, député parisien proche de Martine Aubry. Il y aura aussi des proches d’Arnaud Montebourg, des proches de Vincent Peillon (comme Patrick Bloche) et des proches de Manuel Valls (comme le sénateur Luc Carvounas).

Le dispositif prévoit aussi la création d'un conseil parlementaire, pour échanger régulièrement avec les députés et sénateurs du parti. Pour innover, il y aura un conseil citoyen qui sera consulté à intervalles réguliers sur des points du programme. Il sera composé d'une vingtaine de "personnes de gauche" tirées au sort. On ne sait pas bien comment ils vont aller les chercher. ce n'est pas très grave : l'important, c'est de faire participer.