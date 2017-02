publié le 07/02/2017 à 19:52

La campagne présidentielle est assez inédite et "assez mystérieuse", estime Alain Duhamel. Pour lui, c'est la première fois qu'à moins de trois mois du premier tour, il n'y a "pas de duel déjà qui se dessine". Et de citer Giscard-Mitterrand, Mitterrand-Chirac, Sarkozy-Hollande. Toutefois, Alain Duhamel rappelle que "quelque fois on se trompait". Ainsi alors qu'on prévoyait un duel entre Delors et Balladur, "on se retrouvait avec Chirac en face de Jospin".



Malgré tout, "on savait où on allait, du moins on croyait le savoir", explique Alain Duhamel. Aujourd'hui, la situation est bien différente et personne n'est en mesure de dire qui seront les deux candidats à arriver au second tour de la présidentielle. L'éditorialiste note que Marine Le Pen semble, pour le moment, être celle qui est la plus certaine d'y parvenir, même s'il elle serait, a priori, battue par n'importe quel autre candidat.

"Ensuite, il y a le phénomène de dégagisme, qui est international, mais qui s'applique tout à fait en France. Cela signifie que depuis le début, on a vu les têtes tomber à un rythme que l'on n'a jamais connu dans l'histoire politique", décrypte Alain Duhamel. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Alain Juppé et même Manuel Valls, qui il y a quelques mois encore avaient toutes leurs chances de participer à cette élection ont tous été éliminés de la course.