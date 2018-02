publié le 07/02/2018 à 09:47

"Je viens d'essayer de prendre mon train et je me suis retrouvée dans une gare (ligne L, Versailles-Paris, ndlr) où il n'y avait aucune information voyageurs et des centaines de personnes dans un train qui n'est jamais parti." Invitée de RTL mercredi 7 février, Valérie Pécresse appelle la SNCF et la RATP à travailler et progresser sur l'information voyageurs.



"À l'heure des réseaux sociaux, il n'est pas normal que l'on parte de chez soi sans savoir que les trains ne partent pas, qu'on soit dans le train, à l'heure du départ du train, et que l'on n'ait aucune information sur le fait que le train ne parte pas. Il y avait des centaines de voyageurs avec moi dans le train qui n'avaient pas d'information."



La présidente de la région Île-de-France veut plancher sur ce qu'elle appelle "le grand chantier" à venir, à savoir "permettre aux Franciliens de savoir avant qu'ils ne partent de chez eux si le train partira. Ou au pire, au moment où ils arrivent en gare. Il faut qu'on ait l'information voyageurs en temps réel. L'information voyageurs doit être instantanée."



Ce matin partie prendre un train...qui n’est jamais parti. Voie bloquée. Aucune information voyageurs. Et les applications conseillent de prendre des bus...qui ne circulent pas...Premier défi 2018 de SNCF, RATP et OPTILE sera l’amélioration de l’information en temps réel! — Valérie Pécresse (@vpecresse) 7 février 2018