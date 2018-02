publié le 06/02/2018 à 06:57

La neige continue de tomber ce mardi 6 février. 27 départements sont toujours placés en vigilance orange neige et verglas, selon un nouveau bilan diffusé par Météo France. Si le sud de la France est épargné par cette alerte météorologique, seul l'Aveyron étant placé en vigilance orange, les intempéries perdurent sur une large moitié nord du pays. De la Loire-Atlantique à la Moselle, peu de départements sont épargnés. À Paris, la neige est bien présente et la tour Eiffel a été fermée.



Après la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, trois autres départements ont vu leur vigilance orange être rétrogradée : la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges.

Les 28 départements placés en vigilance orange sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Aveyron (12), Cher (18), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Mayenne (53), Oise (60), Orne (61), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Un pic de 739 kilomètres de bouchons cumulés en Île-de-France

Les automobilistes sont à la peine ce mardi soir sur la route nationale 118 à hauteur de Vélizy dans les Yvelines. Les voitures sont littéralement par-choc contre pare-choc. Ajouté à cela, la neige tombe sans discontinuer au point de ne plus pouvoir lire les panneaux de signalisation. Il y a déjà des naufragés de la route, comme un homme obligé de laisser son deux-roues dans une station-essence.



Les descentes sont devenues des patinoires en seulement quelques minutes même les véhicules Vigipirate ne tiennent plus au sol, poussés dans la montée par les militaires eux-mêmes. En dehors du trafic sur la N118, le trafic s'écoule de manière très difficile. On a noté jusqu'à 739 kilomètres de bouchons cumulés sur la région Île-de-France. C'est un record, tous les axes du département sont au rouge.

27 départements sont en vigilance orange "neige-verglas" mardi 6 février Crédit : Météo France

Respecter les distances et utiliser le frein moteur

Face à ces conditions météorologiques, Météo France appelle à la prudence. Ainsi, l'organisme liste certaines consignes primordiales. Les automobilistes sont invités à "se renseigner sur les conditions de circulation", à "respecter les restrictions de circulation et les déviations", à "prévoir un équipement minimum" au cas où les voitures se retrouveraient immobilisées sur la chaussée.



Sur la neige, il n'y a guère d'adhérence. Utilisez donc au maximum le frein moteur, et surtout prenez beaucoup de distance avec le véhicule qui vous précède. Il faut, en effet, deux fois plus de temps pour s'arrêter que sur une route sèche. Autre conseil : au démarrage, si vos roues patinent, n'hésitez pas à enclencher la deuxième vitesse, pour mieux accrocher la neige.

La SNCF obligée de ralentir ses trains

Les routes ne sont pas les seules concernées. La circulation est également perturbée sur les rails. La SNCF a annoncé ce mardi 6 février avoir réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau en raison de la neige tombée sur les voies. "Depuis ce matin, on a été contraint d'abaisser la vitesse de nos TGV, passant de 320 km/h en moyenne à 220 voire 160 km/h sur les secteurs les plus enneigés", a expliqué la SNCF.



De ce fait, certains TGV engendrent du retard au fur et à mesure du trajet vers l'ouest, le nord et l'est... 5.000 passagers sont concernés dans toute la France. Gwendoline Cazenave, Directrice TGV Atlantique, assure sur RTL que ces ralentissements continueront demain. Il n'aura pas de transport scolaire demain dans l'Essonne et dans la Meuse. À Paris et en région parisienne, plus aucun bus ne circule.







