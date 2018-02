publié le 06/02/2018 à 05:48

Les 35 départements, allant de l'Est au Centre en passant par les Pays de la Loire et l'Île-de-France, ont été placés en vigilance orange jusqu'à mercredi 6 heures.

Sont concernés l'Aube, les Ardennes, l'Aveyron, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, l'Orne, la Sarthe, Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, le Val-d'Oise, l'Aisne, l'Eure et l'Oise.



Six d'entre eux sont également en vigilance orange crues sur la Marne aval et les boucles de la Seine : l'Aisne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-d'Oise. L'Eure est en vigilance orange crues uniquement.

Vingt-deux départements, dont les huit d'Île-de-France, le Nord et le Rhône, ont activé lundi leur "alerte grand froid" pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé le ministère de la Cohésion des Territoires.

En matinée, la neige sera présente du Poitou à l'Île-de-France jusqu'au Nord-Est ainsi que sur le Limousin et l'Auvergne. Du plateau lorrain à la Champagne, des pluies verglaçantes seront possibles en fin de nuit et seront remplacées par un peu de neige, rendant les routes glissantes.



La neige persistera en journée et tiendra au sol avec jusqu'à 3 à 5 cm sur la région parisienne et le sud des Hauts-de-France. Des pays de la Loire au Limousin, les cumuls pourront atteindre 5 à 10 centimètres, localement 20 centimètres, provoquant des conditions de circulation délicates.



Dans le Sud-Ouest, les nuages seront majoritaires et quelques flocons pourront s'échapper dans la nuit et en matinée. Des averses de neige à basse altitude tomberont dans les Pyrénées. Du Centre-Est au Sud-Est, de faibles averses seront attendues. De la neige tombera sur les Alpes frontalières.



Le temps restera bien pluvieux sur le Languedoc-Roussillon et sur l'est de la Corse. Il neigera sur les Cévennes à partir de 500 mètres. Une couche de 5 à 10 centimètres est attendue sur la Montagne noire. De la Bretagne à la frontière belge, le ciel restera chargé avec quelques averses sur les côtes, voire quelques flocons dans les terres.



La tramontane sera assez forte dans son domaine avec des rafales atteignant 80 à 90 km/h. Le vent d'est sera sensible sur les côtes de Provence. Sur la Bretagne et les côtes de Manche, le vent de nord-est sera modéré.



Il neige chez vous ? Envoyez-nous vos photos à temoins@rtl.fr en précisant la date et le lieu où vous avez pris la photo.

Les températures

De faibles gelées sont attendues sur l'ensemble du territoire. Les températures minimales seront légèrement positives sur la façade atlantique. Elles seront comprises entre 3 et 9 degrés en bord de Méditerranée.



Les maximales ne dépasseront pas 1 à 4 degrés du massif Central à la frontière belge, 3 à 8 degrés de l'Alsace-Lorraine au Centre-Est et sur la façade ouest, 7 à 12 degrés du Languedoc à la Côte d'Azur et 12 à 15 degrés sur la Corse.