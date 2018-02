Le journal de 18h : la neige s'installe sur la moitié nord de la France

publié le 06/02/2018 à 18:38

La tour Eiffel enneigée était fermée ce mardi 6 février. Un symbole de l'arrivée de la neige sur le pays car c'est en réalité toute la moitié nord de la France qui fait face à un épisode de neige tardif mais conséquent. 28 départements ont été placés en alerte orange par Météo France jusqu'à demain matin. Cela a commencé doucement mais désormais, la neige tient au sol. Pas facile donc de rentrer du travail pour les automobilistes qui se retrouvent parfois bloqués sur les routes.



La SNCF est aussi affectée et a été obligé de ralentir ses trains sur une bonne partie du réseau, ce qui occasionne évidemment des retards. 5.000 passagers sont concernés dans toute la France. Dans l'Essonne, tous les élèves ont été libérés en début d'après-midi. Les transports scolaires seront interdits demain, tout comme dans la Marne.

À écouter également dans ce journal :

POLITIQUE - Vingt ans après l'assassinat du préfet Érignac, Emmanuel Macron est en Corse ce mardi 6 février. Le chef de l'État a inauguré ce matin une place Érignac sur les lieux mêmes de l'assassinat. Toute la famille du préfet était présente, notamment sa veuve Dominique Érignac, de retour pour la première fois avec beaucoup d'émotion.



TÉLÉVISION - Elle a enchanté les jurés et les téléspectateurs de The Voice samedi soir, aujourd'hui une candidate de Besançon fait polémique. Elle s'appelle Mennel Ibtissem et est d'origine syrienne. Son passé numérique a été exhumé et des tweets extrêmement troublants sur les attentats ont été retrouvés. Ces propos ont été dénoncés sur les réseaux sociaux par des internautes, dont des personnalités connues, telles que l'ancienne membre du CSA Françoise Laborde et la députée LR Valérie Boyer.

FOOTBALL - Début ce mardi soir des huitièmes de finale de la Coupe de France et à Sochaux, on ne décolère pas. Le stade Bonal accueille ce soir le PSG et pour l'occasion les prix des places ont flambé. Les tarifs ont été multiplié par trois, voire un peu plus. Et pour ce prix-là, les supporters ne verront même pas Neymar.



BOURSE - La bourse de Paris a de nouveau terminé dans le rouge ce mardi. Le CAC-40 perd 2,35% à 5.161 points.