C'était une réaction attendue. Les associations sont sorties insatisfaites de leur réunion à Matignon avec Édouard Philippe. Pour présenter le projet de loi sur l'asile et l'immigration, le Premier ministre avait convié une trentaine d'associations de défense des migrants jeudi 11 janvier.



En début de soirée, Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, a fait part de la "déception" des associations. Ce projet présente "un durcissement très net" avec "une insistance" sur les mesures visant "à reconduire les migrants en situation irrégulière", a-t-il déclaré à l'AFP en ajoutant qu'il souhaitait que la "concertation continue".

La veille, elles avaient reçu une ébauche du plan de refonte de la politique d'accueil et d'immigration. Un premier aperçu qui donnait le ton de la volonté du gouvernement. Pour la présidente de Médecins du Monde, l'État affichait ainsi "une logique d'accueil d'intérêt", plutôt qu'une politique de protection des personnes migrantes.



"Ce document montre une vraie fermeté assumée et dure vis-à-vis des personnes migrantes, avait ajouté François Sivignon à RTL.fr. C'est une réponse de besoin d'éloignement et non de protection".



La relation entre le gouvernement et les associations est déjà entachée. Après avoir saisi le Défenseur des droits, elles ont décidé de saisir le Conseil d'État à propos de la circulaire de Gérard Collomb visant à contrôler la situation des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Le 10 décembre dernier, elles avaient claqué la porte du ministère de l'Intérieur après une réunion avec Gérard Collomb.