publié le 11/01/2018 à 08:32

Benoît Hamon campe sur ses positions. Pour sa première prise de parole publique de l'année 2018, l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, fondateur du mouvement Génération.s, était l'invité de RTL ce jeudi 11 janvier. Une interview au cours de laquelle il a à nouveau chargé la ligne politique prônée par l'exécutif à l'égard des migrants et des réfugiés présents sur le sol français.



"Il n'y a plus d'inconditionnalité. (...) On est en train de faire le tri des migrants", déplore l'homme politique, s'inscrivant en faux contre les assertions de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement invité la veille au micro de RTL. Ce jeudi 11 janvier, Édouard Philippe recevra à Matignon les associations et travailleurs sociaux pour évoquer le projet de loi asile et immigration. Lors d'une précédente réunion avec les mêmes acteurs, plusieurs avaient décidé de quitter la table des négociations. "Les associations d'accueil ne quittaient pas les réunions", quand Claude Guéant était ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, a ironisé Benoît Hamon.

Ce dernier porte d'ailleurs une lourde accusation à l'encontre de l'exécutif, à propos de la circulaire édictée par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, le 12 décembre. Le texte, s'il n'est pas (encore) mis en oeuvre, d'après les informations de RTL, habilite les préfectures à vérifier le statut des personnes accueillies au sein des centres d'hébergement.

"On va demander à des travailleurs sociaux de violer la loi, si on ne la change pas, car ils n'ont absolument pas le droit de transmettre des fichiers comme cela. (...) C'est du viol de domicile privé", poursuit l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans sa lourde diatribe, estimant que les agents de l'État ne peuvent pénétrer en ces lieux sans autorisation. "Le tri des migrants, c'est avant tout le tri des pauvres. (...) L'honneur de la République, c'est avant tout de [leur] tendre la main", défend Benoît Hamon.