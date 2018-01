publié le 11/01/2018 à 15:32

La photo d'Emmanuel Macron sous des fils barbelés avec le titre ironique : "Bienvenue au pays des droits de l'Homme...". Voici la une de L'Obs de ce jeudi 11 janvier. En cause, la politique migratoire voulue par le président de la République. À ses détracteurs, le chef de l'État répond qu'il faut "se garder des faux bons sentiments".



Ancien membre du gouvernement Philippe et soutien d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle, François Bayrou a appelé, ce jeudi 11 janvier, à "un équilibre entre régulation et prise en compte du devoir d'asile", tout en se disant convaincu que "c'est dans ce sens que va l'action" du ministre de l'Intérieur. Selon le président du MoDem,"il y a un besoin de régulation, qui protège l'équilibre de la société et les migrants eux-mêmes : s'il n'y a pas de régulation, alors il y a la montée d'une exaspération, d'une tension qui cible les migrants eux-mêmes".

Matignon a transmis un texte de présentation du projet de loi défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, aux associations actives dans l'hébergement et l'aide aux étrangers. Elles seront reçues par Édouard Philippe et Gérard Collomb jeudi dans l'après-midi. Le texte entend notamment réduire les délais d'instruction de la demande d'asile, réduire également les délais de recours. S'agissant de la lutte contre l'immigration irrégulière, l'exécutif souhaite augmenter la durée maximale de la retenue et de la rétention administratives.

"C'est dans cet équilibre que se situe la philosophie du texte", a estimé le leader centriste, en reconnaissant qu'"après, il y a des réglages, il y a des débats". "Je connais le ministre de l'Intérieur depuis longtemps et je sais que c'est dans ce sens que va sa réflexion et son action", a-t-il ajouté.



Interrogé sur l'Église catholique de France, qui avait estimé que les centres d'hébergement d'urgence "devraient être sanctuarisés", alors qu'une circulaire ministérielle permet le recensement des migrants qui s'y trouvent, François Bayrou a dit qu'il avait "toutes les raisons de partager ce sentiment". "Je pense que c'est la préoccupation du gouvernement, du président de la République et du ministre de l'Intérieur que de considérer qu'il y a en effet un respect effectif à manifester, a-t-il ajouté. Il y a des débats, je trouve ça normal et légitime. Mais je ne connais aucun parlementaire de la majorité qui ne partage la volonté d'équilibre que j'ai exprimée".