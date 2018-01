publié le 11/01/2018 à 14:51

Deuxième chance pour le gouvernement. Après avoir mis les associations de défense et d'accueil des migrants en colère à plusieurs reprises, l'État les reçoit à Matignon jeudi 11 janvier, à partir de 15 heures. Le 10 décembre, elles avaient claqué la porte du ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc pour Édouard Philippe de faire en sorte que la rencontre se déroule mieux que la précédente avec Gérard Collomb. Mais le rendez-vous ne s'annonce pas simple.



Elles ont déjà décidé de saisir le Conseil d'État à propos de la circulaire de Gérard Collomb qui vise à contrôler la situation des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Mais l'entretien concerne une autre question épineuse : le projet de loi du gouvernement sur l'asile et l'immigration.



Mercredi, une ébauche du programme prévu leur a été transmise, comme le révélait Le Monde. Pour la présidente de Médecins du Monde, jointe par RTL.fr, cette première indication est "complètement en droite ligne avec les politiques qui prévalent et dysfonctionnent depuis 30 ans, malheureusement".

Françoise Sivignon dénonce ainsi une continuité et regrette de ne pas voir "une politique ambitieuse au niveau européen". Elle estime que la France aurait pu, ou dû, prendre le leadership sur la question en Europe. "Ce n'est pas suffisant, on a besoin d'une politique plus ambitieuse", martèle-t-elle.



"Ce document montre une vraie fermeté assumée et dure vis-à-vis des personnes migrantes, ajoute François Sivignon. C'est une réponse de besoin d'éloignement et non de protection" et qui traduit une "logique d'accueil d'intérêt". Notamment par l'extension d'un "passeport talent", sans que cette mesure soit concrètement explicitée. Mais tout un autre lot de mesures également : allongement de la durée de rétention administrative de 45 à 90 jours, renforcement de l'assignation à résidence, possibilité de prolonger la rétention "au-delà de la limite maximale" si l'étranger fait obstacle à l'éloignement...



Plusieurs flous résident autour de cette esquisse de projet de loi. Comme la délivrance d'un "passeport santé pour la patientèle solvable des hôpitaux". Des questions auxquelles le Premier ministre devra répondre en présence des différentes associations conviées à Matignon.