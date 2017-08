Michel Couret, épicier ambulant en Charente-Maritime

publié le 22/08/2017 à 07:48

Dans sa camionnette, Michel Couret parcourt les routes de sa campagne charentaise. À chaque arrêt, il s'annonce. Son klaxon, tout le monde le connait. Michel est l'épicier du coin. Un épicier ambulant. À l'arrière de son véhicule, on trouve vraiment de tout. "En fin de compte le camion n'est pas assez grand. Mais il est bien assez grand pour passer dans les petites ruelles ou rentrer dans des cours où les portails sont très étroits", s'amuse-t-il.



Cela fait treize ans que Michel a investi dans ce camion. Avant, il était boucher dans une grande surface. Aujourd'hui il va de village en village, là où les commerces ont fermé et où les habitants, souvent isolés, sont le plus souvent à la retraite. "Pour eux, je suis un lien social parce qu'ils ne voient pas grand monde. Ils me demandent des nouvelles du coin, si j'ai appris ce qui c'était passé à tel endroit ou tel endroit, je les renseigne un petit peu", raconte-t-il.

Au fil des années, Michel Couret voit les campagnes se vider, les agriculteurs disparaître, et avec eux toute une vie de village. Quel que soit le temps, il est sur les routes. S'il ne vient pas, les clients s'inquiètent et l'appellent. Et lui aussi est devenu un petit peu leur ange gardien.