Marguerite, policière à Paris

Quand Marguerite rejoint la police à l'âge de 22 ans, son but est clair : combattre l'injustice et faire appliquer les lois. Avec bien sûr la volonté de protéger ses concitoyens. "Il y énormément de personnes en détresse, et les gens ne voient que par la police pour les aider. Donc on a un rapport humain qui est extrême", témoigne-t-elle. "On accompagne beaucoup les gens, et ça c'est un travail que les citoyens français ne voient pas forcément", poursuit-elle.



Marguerite est très exigeante avec elle-même. Ce qu'elle redoute, c'est la routine. Alors à chaque intervention, elle n'hésite pas à se remettre en question. "On représente l'État. Il est donc hors de question qu'on ne soit pas exemplaire, que ce soit en terme de langage, de tenue vestimentaire, de la façon de se comporter et de gérer les interventions", plaide-t-elle.

En huit ans d'exercice, Marguerite a vu son travail évoluer. Tout comme la délinquance et la détresse des gens. À cela s'ajoute la menace terroriste et les attentats. Le 13 novembre 2015, son équipe est envoyée devant le Bataclan pour sécuriser la zone de secours. La peur a désormais fait son entrée dans le quotidien. Marguerite et ses collègues n'hésitent plus à en parler ouvertement entre eux. Peur d'être pris pour cible, peur de ne pas rentrer chez eux le soir. Aujourd'hui cette mère célibataire hésite à dire qu'elle est fonctionnaire de police, pour des raisons de sécurité. Mais malgré les épreuves, elle reste très fière de son uniforme.