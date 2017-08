Magali Roques, écrivain public à Aix-en-Provence

publié le 16/08/2017 à 07:53

Il y a quatre ans, Magali Roques décide de changer de vie. Elle quitte son poste d'assistante de direction et décide d'aider les autres à trouver les mots. "Il y a très peu d'illettrés dans notre société, mais il y a des personnes qui ne se sentent pas capables et qui n'ont pas les techniques pour écrire un courrier sans faute et formuler correctement", affirme-t-elle. "Il y a des personnes âgées qui n'ont pas forcément d'ordinateur, qui ont besoin d'écrire à leur opérateur téléphonique et qui sont totalement perdus. Moi je peux les aider", poursuit-elle.



Les mots officiels, de tous les jours. Les mots d'amour, aussi. Magali s'adapte à chaque demande. Dernièrement, elle est de plus en plus sollicitée pour des récits de vie. Des personnes la contactent pour écrire leur histoire, leur biographie. "De plus en plus de personnes ont conscience qu'en laissant une trace, qu'en faisant le point par écrit sur leurs vies, il peuvent transmettre à leur famille et aussi faire un point dans leurs esprits", raconte-t-elle.

En quatre ans, Magali a déjà écrit vingt-cinq biographies. Neuf mois d'écriture à chaque fois, et autant de vies qu'elle voit défiler. Des émotions qu'elle capte et qu'elle retranscrit. Cette mère de famille rit avec certains, pleure avec d'autres. Chez elle, les biographie s'alignent comme des témoins d'une époque et de l'avenir.