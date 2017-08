Dan23, street artist à Strasbourg

publié le 17/08/2017 à 07:32

Le plus important pour Dan23, c'est qu'il "rencontre les gens et que les gens se rencontrent". Pour cela, il sort ses pinceaux. Il peint tous les jours depuis l'adolescence. Ses lieux préférés : les bâtiments abandonnés, les boîtiers électriques, le mobilier urbain. "Je viens de cette culture graffiti, donc j'ai vraiment besoin de laisser ma trace dans la ville", explique-t-il. "Un peu comme un guitariste qui a besoin d'aller faire un concert, j'ai besoin d'aller dans la rue et de me poser", poursuit-il.



Dan ne s'est jamais enfermé pour peindre. Il a besoin de la ville et de ses habitants pour trouver l'inspiration. Il peint des portraits, des yeux, des fresques aussi. Des œuvres éphémères qu'il offre au plus grand nombre, et dont il se sert pour faire passer des messages. Depuis quelques mois, il peint des "humanistes". Des personnes qu'il admire : Simone Veil, Coluche, Malala, Martin Luther King, Ghandi, etc.

Dan associe aussi la musique dans ses créations. Sur chaque oeuvre, le titre d'une chanson. Du hip-hop pour Albert Einstein, ou du jazz pour le dalaï-lama. "J'essaie d'apporter de la poésie. Derrière tous mes portraits, il y a de l'humanité. Je veux montrer qu'on a tous un côté humain, mais qu'il faut le travailler", affirme-t-il.