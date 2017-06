publié le 05/06/2017 à 13:21

Quand on entre dans l'atelier-boutique de Michel Bloch, on est tout de suite séduit par les bonnes odeurs gourmandes. Avant même de découvrir, dans sa vitrine, ses spécialités maison, traditionnelles ou plus inattendues. Il y a la surprise cœur Nutella, "un cookie qui cache bien son jeu". Douze recettes sont proposées en permanence en boutique ; deux changent tous les mois. "En ce moment, on a un Nespresso chocolat noir et un noix de coco chocolat au lait", explique notre artisan. Il n'oublie pas non plus le cookie caramel au beurre salé ("un de nos best-sellers") et le cookie citron ("qui marche très bien en été").



Michel Bloch sélectionne les meilleurs ingrédients en privilégiant les producteurs locaux, pour une dégustation de cookies tout chauds et tout moelleux, accompagnés, si vous le souhaitez, d'un verre de lait. "On n'utilise pas de conservateurs, pas d'additifs loufoques comme on peut parfois en trouver", assure-t-il. "C'est artisanal, c'est nous qui maîtrisons la chaîne de A à Z, et il y a une vraie demande de la clientèle", poursuit-il. Chaque cookie coûte 2 euros. Mais en fonction du nombre, le prix est dégressif.

Des cookies chocolat blanc pécan de la Cookiterie Crédit : RTL / Armelle Lévy

Michel est tombé dans la pâte à cookie à New York. De retour en France, il ne peut plus s'en passer, et décide de faire partager sa découverte gourmande. Il a fait une école de commerce, l'ESCP à Paris, avant de mettre la main à la pâte, à 28 ans. Michel était cadre en entreprise, avant de se reconvertir en pâtissier.

"Ce qui me plait le plus en étant entrepreneur, c'est qu'on a un impact réel sur les choses (...) On voit les gens se réjouir de venir choisir leurs cookies. Nous ce qu'on vend c'est du plaisir avant tout", se réjouit Michel Bloch.



Aujourd'hui, La Cookiterie offre la possibilité de vous faire livrer partout en France. Et notamment une box à cookies. Les gâteaux se conservent trois à quatre jours. Michel Bloch propose par ailleurs des préparations de cookies à finir à la maison.

Des préparation pour cookies de la Cookiterie Crédit : RTL / Armelle Lévy