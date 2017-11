Meuse : quand deux islamistes s'invitent dans une chapelle

publié le 17/11/2017 à 10:26

Elles vivent retirées du monde. Mais le monde a fait irruption vendredi 10 novembre chez les nonnes de Verdun. Le Carmel a été victime d'une intrusion d'islamistes, relate l'Est Républicain. Au moment de l’office des Vêpres, deux individus d’une trentaine d’années se sont présentés, barbus, mais en jean-basket. La sœur présente à l’accueil leur a dit que l’office allait commencer. "Ils lui ont demandé s’ils pouvaient aller dans la chapelle", confie un évêque au quotidien régional. "Elle a dit oui", poursuit l'homme de foi.



Installés dans la chapelle, "ils ont prié en arabe" avant de se "présenter comme des annonciateurs" et de leur dire : "Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer". L'un d'eux "aurait rédigé les mots 'Allahou Akbar' sur le livre d’or de l’église". Mais il n'y aurait eu aucune violence physique.

Les deux individus sont en effet repartis après avoir remercié la sœur pour son accueil. Les islamistes ont été interpellés et mis en examen sous contrôle judiciaire. L'un s'est récemment converti à l'islam. Indigné par la violation de la sacralité d'un lieu de culte, l'imam de Verdun a fait savoir que les deux garçons avaient été chassés de sa mosquée.

Marcel Amphoux, le clochard céleste

C'est la belle histoire d'un ermite qui avait épousé une sirène. Un conte local dont l'action se situe à Puy-Saint-Pierre, un village de 520 âmes niché dans les Hautes-Alpes. Tous les ingrédients d'un bon polar sont réunis : un mariage improbable, une mort mystérieuse et un testament surprise. Le personnage principal s'appelle Marcel Amphoux. L'homme est "né en 1944 par le siège. Ils lui ont mis les fers, c’est pour ça qu’il a le visage déformé", confie un habitant du village au journal Libération.



Les villageois se souviennent bien de cet "ours mal légué". Un gros nez, des cheveux en pétard et le sourire édenté : ce "clochard céleste" qui s'improvisait "conseiller technique en télécabines", féru d'astronomie, vivait seul dans sa maison sans eau ni électricité et remplie de détritus. Marcel ne mangeait rien, mais ne mendiait par pour autant. Pourtant, le vieillard était doté d'un joli patrimoine constitué de multiples terrains et de quatre maisons. Mais il n'en tirait rien, parce qu'il hébergeait gracieusement ses trois locataires...



Avec sa gueule cassée et ses 68 ans de solitude, il était étiqueté vieux garçon. Et puis un jour, il épouse Sandrine de 25 ans sa cadette. Blonde, jolie, agent immobilier à Paris : le contraste entre les deux tourtereaux intrigue. Et l'histoire devient carrément louche lorsque Marcel meurt brutalement dans un accident de voiture.



Mais le village n'a pas le temps de médire. Quelques mois après la mort tragique de Marcel Amphoux, un locataire trouve une lettre d'honoraires signée Amphoux enfouie dans un bric-à-brac improbable. "À ma mort, je lègue mes maisons à leurs occupants et rien à ma femme", stipule la note. Vrai ou faux testament ? La justice doit se prononcer le 21 novembre.

Les sorcières se liguent contre Trump

Nous sommes le 17 novembre. Et comme chaque mois, en cette nuit du dernier croissant de lune, des sorcières se réunissent. Depuis l'investiture de Donald Trump, ces dernières se regroupent au pied de la Trump Tower à New York ou se retrouvent sur internet. Le hashtag "Magic Resistance" les réunit. Les sorcières 2.0 s'affairent à jeter un sort pour que le milliardaire soit destitué. "Un fil noir, du soufre, des plumes, du sel, une photo du président américain, une bougie orange... Le rituel est symbolique, mais il aide à combattre le sentiment d'impuissance", peut-on lire dans Grazia.



Le mouvement rassemble près de 13.000 personnes, dont quelques célébrités, comme la chanteuse Lana Del Rey. La diva a posté un cliché d'elle, le pouce plié à l'intérieur de la paume, signe de ralliement des sorcières. Au-delà du symbole, ce mouvement est un combat militant. Un regain de féminisme voit le jour en réaction à la montée en puissance de la religion chrétienne et à la remise en cause du droit des femmes permises par le gouvernement Trump. Les sorcières viendront du monde entier le 20 janvier, un an après l'investiture du républicain.

Les mots croisés fêtent leurs cent ans

Les mots croisés sont apparus il y a un siècle dans le supplément du New York World. Et pourtant, ces casse-têtes littéraires sont toujours aussi fringants, malgré la concurrence de Candy Crush et Clash of Clans. Il faut dire qu'ils ne sont pas moins addictifs.



VSD nous rappelle la différence entre un cruciverbiste, celui qui remplit la grille, et un verbicruciste, l'auteur de la grille. Avec des stars comme Alphonse Allais, Roger La Ferté ou encore le pape des chiffres et des lettres Max Favalelli. Le magazine nous propose un best of des meilleures définitions.