Si le scandale ne fait surface que depuis quelques jours, le comportement de Harvey Weinstein est dénoncé depuis plusieurs années dans le monde du show business. Pressée par un journaliste de prodiguer un conseil aux jeunes femmes désireuses de faire carrière à Hollywood, Courtney Love répondait sans ambages : "Si Harvey Weinstein vous invite à une fête privée au Four Seasons, n'y allez pas". C'était en 2005.



Sept ans plus tard, en 2012, Lana Del Rey écorchait à son tour la réputation de l'homme aujourd'hui empêtré dans des affaires de harcèlement, d'agressions sexuelles, voire de viols. Selon le magazine people Page Six, le titre Cola, issu du 3e album de la chanteuse américaine, Paradise, fait référence au producteur surpuissant : "Harvey est dans le ciel avec des diamants et il me rend folle. Tout ce qu'il veut, c'est faire la fête avec son joli bébé. Allez viens bébé, on monte (...) Je connais ta femme, elle serait d'accord", écrivait avec ironie Lana Del Rey dans les paroles originelles de la chanson.

Une source proche de la diva a confirmé au magazine que Harvey Weinstein aurait bien fait des avances à Lana Del Rey. Cette dernière l'aurait éconduit. Quand l'homme d'affaires a eu vent des paroles de Cola, il "serait devenu fou", selon Page Six, et aurait instamment demandé à la chanteuse de les modifier, en enlevant notamment son prénom du texte. Ce sera chose faite. Mais cela n'a pas empêché le scandale d'éclater, cinq ans plus tard.

