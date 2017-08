Météo en France : les prévisions du samedi 12 août

publié le 12/08/2017 à 08:01

Le temps samedi sera plus ensoleillé au sud mais mitigé au nord, selon les prévisions de Météo-France.

Le temps se dégradera sur la moitié nord mais sera moins perturbé sur l'Est. Des nuages gagneront la moitié nord du pays en donnant un peu de pluie le matin des frontières du Nord jusqu'à la Bretagne et les Pays de la Loire en s'étendant en matinée sur toute la moitié nord.



Du Sud-ouest au Centre-est, après quelques grisailles matinales, les éclaircies s'imposeront. Toutefois, des Charentes à la Franche-Comté, les nuages resteront un peu plus nombreux. Sur le Sud-Est, le soleil s'imposera. Quelques averses persisteront un peu sur la Corse en matinée. Mais le vent d'ouest y faiblira nettement. De même la tramontane soufflera moins fort atteignant des pointes à 60km/h. Le mistral soufflera encore assez fort à près de 80 km/h en rafales.

Les températures

Les températures resteront bien basses. Les minimales afficheront 10 à 16 degrés en général, 16 à 20 degrés autour de la Grande Bleue et sur l'Ile de Beauté. Les maximales, en légère hausse, atteindront 18 à 21 degrés sur la moitié nord, 22 à 27 degrés au Sud, 27 à 31 degrés en Méditerranée.