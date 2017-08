publié le 10/08/2017 à 07:56

Le temps jeudi sera ensoleillé mais venté près de la Méditerranée, frais et pluvieux ailleurs, selon Météo-France.

Les régions méditerranéennes profiteront d'un soleil généreux, temporairement voilé le matin. Seul le relief de la Corse et l'intérieur de la Côte d'Azur seront exposés à un risque d'averses. Tramontane, mistral et vent d'ouest sur les extrémités de la Corse se renforceront et souffleront parfois fort atteignant 80 à 100 km/h en rafales en fin de journée.



Un temps frais et instable recouvrira le reste du pays. Sous un ciel chargé, les averses se multiplieront et défileront du nord du pays aux Pyrénées. Elles seront localement accompagnées d'orages notamment en Normandie en début de journée, au nord de la Loire et en Aquitaine en matinée, puis tout le centre du pays en journée.

Les ondées seront plus espacées sur le flanc est et sur l'Ouest. En Bretagne puis du Cotentin jusqu'à la Vendée et sur la côte d'Aquitaine, les éclaircies deviendront de plus en plus belles. De même, en vallée du Rhône, le temps sera plus sec.

Les températures

Les températures seront bien fraîches pour la saison, souvent de 5 degrés en dessous de la normale. Le matin, elles oscilleront entre 10 et 14 degrés, parfois moins dans le Massif central et entre 15 à 19 sur la côte méditerranéenne, 22 à 23 sur l'est de la Corse.



L'après-midi, excepté sur les régions méditerranéennes où il fera encore 25 à 31 degrés, les températures maximales ne dépasseront pas 18 à 22 degrés.