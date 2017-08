publié le 09/08/2017 à 07:19

Le temps mercredi sera frais et nuageux, avec des averses ponctuellement orageuses sur une large moitié ouest, selon Météo-France. Malgré quelques passages nuageux sur le pourtour du Golfe du Lion, le soleil sera de retour autour de la Méditerranée. La tramontane en Languedoc-Roussillon et le vent d'ouest sur le littoral provençal souffleront d'abord modérément puis jusqu'à 70 km/h en rafales l'après-midi.



Des frontières allemandes à Rhône-Alpes, le temps sera plus changeant mais calme : les éclaircies devront composer avec des nappes de grisaille le matin, avec des nuages élevés de plus en plus nombreux l'après-midi. Sur le reste du pays, la journée s'annonce très nuageuse, fraîche et parfois pluvieuse. En particulier, pluies ou averses parfois mêlées de coups de tonnerre gagneront par la Manche et s'installeront sur le nord de la Bretagne et la Basse-Normandie.

Des averses arriveront également par la façade atlantique le matin. Elles s'étendront et se multiplieront sur tout l'Ouest et le Nord jusqu'au Benelux. Elles seront ponctuellement orageuses, plus fréquentes l'après-midi du nord de la Seine au Centre et à l'ouest du Massif Central, ainsi que sur les Pyrénées. Le vent de nord-ouest sera sensible sur les côtes avec quelques rafales de 70 km/h sur le littoral breton.

Les températures

Le matin, les températures afficheront 9 à 14 degrés en général, 15 à 20 autour de la Méditerranée et jusqu'à 21 à 24 en Corse. L'après-midi, elles atteindront 24 à 28 degrés sur le Roussillon, 28 à 32 sur le reste du pourtour méditerranéen, localement 33/34 dans le Var et sur l’Île de Beauté. Ailleurs, la fraîcheur dominera avec 18 à 23 degrés, localement 24 en Rhône-Alpes et en plaine d'Alsace.