publié le 08/08/2017 à 07:27

Le temps de mardi sera perturbé sur la majeure partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Après avoir balayé les régions entre Aquitaine, Pyrénées et Massif central dans la nuit, un temps perturbé avec des pluies orageuses s'installera dès le matin sur la moitié est du pays, du Grand Est à Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.



Treize départements situés sur un axe allant des Pyrénées centrales à l'Auvergne ont été placés en vigilance orange pour orages lundi apr-s-midi: l'Allier, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, le Gers, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. La fin de cet épisode orageux est attendu pour mardi à 08H00.

Des averses orageuses parfois soutenues pourront donner de bons cumuls, avec un vent de sud parfois fort, avant de s'éloigner par les frontières de l'Est en fin de journée. Sur un grand quart Nord-Ouest, les nuages domineront, accompagnés d'un bon vent d'ouest avec de fréquentes averses, localement orageuses.



Plus au Sud, excepté près de l'Océan et vers les Pyrénées où nuages et averses seront nombreux, les averses seront plus éparses et faibles. Sur le littoral de la Méditerranée, quelques ondées seront possibles le matin, mais le temps sera plus sec l'après-midi. La Corse gardera un temps sec, ensoleillé et chaud, hormis un léger risque d'averses en montagne.

Les températures

Les températures varieront de 12 à 17 degrés en général, 18 à 24 près de la grande Bleue. Les maximales seront en nette baisse, comprises entre 17 et 24 degrés d'Ouest en Est, 25 à 31 autour de la Méditerranée, la chaleur résistera en Corse avec 31 à 35 degrés.