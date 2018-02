Mennel : "Une affaire malheureuse", juge un spécialiste de l'Islam

publié le 14/02/2018 à 09:30

Après la mise en lumière de plusieurs messages jugés complotistes après l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, Mennel, jeune candidate de la septième saison de The Voice, a annoncé son retrait de la compétition de TF1. Invité à réagir sur RTL, l'essayiste Hakim El Karoui juge cette affaire "malheureuse".



Pour ce spécialiste de l'islam, "il aurait été mieux que la production regarde son dossier, ses tweets, ses paroles en sachant que le voile (le turban, ndlr) qu'elle portait allait attirer vers elle des questions. Si son discours n'était pas parfaitement clean, il allait y a voir une pression pour la faire sortir."

On se serait donc retrouvé "dans la pire des situations." "D'un côté, on va la victimiser et puis de l'autre côté, on a un déchaînement de haine et de violence sur les réseaux sociaux", conclut-il sans prendre position sur le fond de l'affaire.