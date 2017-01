Marseille : un centre accueille les SDF avec leurs animaux

INVITÉ RTL - Xavier Bonnard, président de la SPA de Marseille explique que pour la première fois en France des SDF vont pouvoir être logés avec leurs animaux

> L'invité du Grand Soir du 18 janvier 2017

Une vague de froid sévit sur tout le territoire et les sans-abris restent souvent dans la rue car ils refusent d'être séparés de leurs animaux. Xavier Bonnard, président de la SPA de Marseille explique que les autorités ont décidé de réagir et de permettre aux SDF de pouvoir dormir avec leurs animaux dans les centres.



Depuis mardi 17 janvier, à Marseille, un centre d'hébergement d'urgence accueille les sans-abris ainsi que leurs animaux, ces derniers ayant le droit de dormir au pied du lit. Une première en France. "Le plus important est que tous les SDF qui ont des animaux arriveront à repérer le Samu social pourront se faire emmener dans ce centre" explique Xavier Bonnard.



Le conseil départemental avec la ville de Marseille a "tout mis en place pour les SDF et leurs animaux qui sont dans nos rues". Niveau communication tout est également mis en oeuvre "par nos réseaux Facebook ou Twitter de la SPA, le Conseil départemental fait la même chose ainsi que le site de la ville de Marseille" affirme le président de la SPA de Marseille. "La SPA fournit également les vétérinaires de permanence, qui seront sur place deux ou trois heures par jour pour identifier, contrôler les passeports, vacciner et pucer les animaux" , conclut Xavier Bonnard.