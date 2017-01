Seine-Saint-Denis : un SDF retrouvé mort dans un jardin

Le corps sans vie de l'homme a été découvert dans un jardin de Livry-Gargan.

par Ambre Deharo , Avec AFP publié le 18/01/2017 à 05:15

Triste nouvelle à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Le 17 janvier, le corps sans vie d'un SDF d'une cinquantaine d'années a été découvert dans le jardin d'un pavillon de la commune. Une source policière a précisé que le corps de l'homme a été découvert peu avant 13 heures. Et que les autorités ignoraient "si ce décès était dû à la vague de froid", que connaît la France et qui devrait durer pendant encore plusieurs jours. François Hollande dirigera le 18 janvier au matin une réunion ministérielle sur "la mise en oeuvre du plan grand froid".



Les associations venant en aide aux sans domicile fixe ont salué les initiatives prises par les pouvoirs publics afin de prévenir les conséquences de cette vague de froid. Initiatives telles que l'ouverture de gymnases, et le renforcement des maraudes. Ces associations ont cependant dénoncé le manque structurel de places d'hébergement à long terme.



Pour l'instant, l'identité de l'homme retrouvé à Livry-Gargan n'a pas été dévoilée. "On le voyait souvent errer dans le quartier, il était très discret", a indiqué une habitante du quartier, selon les propos rapportés par Le Parisien.