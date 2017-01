Les habitants de la cité phocéenne se sont inquiétés, après avoir entendu une grosse détonation en début d'après-midi. En réalité, c'est un avion militaire qui a passé le mur du son.

13/01/2017

Stupeur à Marseille : vers 13h ce vendredi 13 janvier, les habitants de Marseille ont entendu une détonation semblable à une explosion. Le bruit, qui a retenti dans l'ensemble de la cité phocéenne et dans une partie des Bouches-du-Rhône, a provoqué de nombreuses interrogations. Les réseaux sociaux se sont alarmés, développant plusieurs rumeurs. Les marins-pompiers de Marseille et les pompiers des Bouches-du-Rhône assuraient quant à eux, qu'aucune intervention liée à une explosion n'était en cours : "Nous avons aussi bien entendu une déflagration mais son origine est, pour l'heure, mystérieuse", expliquait un secouriste dans le journal La Provence.

Un "bang" propagé par la météo

Les habitants ont pourtant pu être rassurés, puisque ce "bang supersonique" était provoqué par le bruit d'un avion de chasse passant le mur du son. Une source militaire a déclaré à l'AFP, que l'engin effectuait un essai mené conjointement par la Direction générale de l'armement (DGA) et l'avionneur Dassault Aviation. Rattachée au ministère de la Défense, cette administration possède une base à Istres, située à environ 50 kilomètres de Marseille. Le bruit d'un avion lorsqu'il dépasse la vitesse du son, peut varier en fonction de la météo et des caractéristiques de l’atmosphère. La déflagration peut "se propager à plusieurs centaines de kilomètres", selon la source militaire publiée par l'AFP. Les militaires ont gardé le secret sur la raison et le secteur survolé par l'avion de chasse.