INVITÉ RTL - Jean-Marc Roffat, président de l'association "Donner la main", a réagi au propos de Jean-Luc Mélenchon pour "un monde où zéro personne dort dans la rue".

> Sans-abris : "l'état de nos rues est catastrophique" Crédit Image : FREDERICK FLORIN / AFP Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

Dans un discours orienté sur la pauvreté, Jean-Luc Mélenchon a assuré qu'il voulait "éradiquer la misère" et créer "un monde où zéro personne dort dans la rue", lors d’un meeting parisien samedi 14 janvier. “L’état de nos rues est catastrophique, ce n’est pas d’aujourd’hui et ce sera malheureusement le cas demain”, acquiesce Jean-Marc Roffat, le président de l'association lyonnaise “Donner la main”.



Avec cette dernière, il organise des maraudes à Lyon pour venir en aide aux sans-abris. La proposition du candidat de la "France insoumise" répond à une urgence absolue selon lui : "je pousse un cri d’alarme parce qu’il faut arrêter d’entretenir la Cour des Miracles : on a sous nos fenêtres une situation intolérable".



Pour Jean-Marc Roffat, il n’est pas pertinent d’opposer le cas des SDF à celui des migrants,comme a pu le faire Marine Le Pen. "Il y a 20 ans, on avait 80% de Français et 20% de personnes étrangères, souvent en situation irrégulière, explique le président de Donner la main, aujourd’hui le profil des personnes à la rue est complètement différent, c’est l'inverse : on a 80% de personnes étrangères et 20% de Français".