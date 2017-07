et AFP

publié le 16/07/2017 à 23:45

Un homme de 32 ans a été abandonné, laissé pour mort, après avoir été violemment agressé au bord d'une route de Sury-le-Comtal (Loire) dans la nuit du 15 au 16 juillet. Un groupe de six à huit personnes est recherché par la gendarmerie après cette agression. Le parquet de Saint-Etienne a ouvert une enquête pour tentative d'homicide, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Montbrison (Loire).





Des témoins extérieurs à la scène ont été entendus par les enquêteurs dimanche 16 juillet, mais aucune interpellation n'avait eu lieu dans la soirée. Le trentenaire, dans le coma et dont le pronostic vital est engagé, aurait été rattrapé après une course-poursuite à pied. Certains poursuivants l'auraient alors passé à tabac, le laissant défiguré, souffrant d'un important traumatisme crânien et blessé à l'arme blanche.

Le mobile de cette violente agression est pour l'heure inconnu. Appelés par les témoins, les secours l'ont retrouvé inconscient, en bordure d'un rond-point. Transporté par hélicoptère au CHU de Saint-Etienne, il n'avait pas repris connaissance dimanche soir.