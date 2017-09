Loup Bureau est arrivé en France, après 51 jours de détention en Turquie

publié le 17/09/2017 à 09:09

Après 51 jours, Loup Bureau est enfin de retour en France. Ce jeune journaliste de 27 ans était enfermé en Turquie, dont le gouvernement l'accuse d'appartenir à "une organisation terroriste armée". Loup Bureau est arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à 8h45 heures ce dimanche 17 septembre, et a pu retrouver sa famille et ses amis.



"Je suis très fatigué mais très content d'être là. (...) Je me sens très soulagé d'être revenu. J'ai eu très peu d'informations, je ne savais pas quand j'allais quitter la Turquie. (...) Il y a eu des menaces et des intimidations, mais je n'ai pas été maltraité physiquement", a-t-il déclaré à son arrivée.



L'étudiant en journalisme arrêté fin juillet à la frontière entre la Turquie et l'Irak était depuis incarcéré dans le sud-est du pays. Les autorités turques lui reprochaient d'appartenir à un groupe terroriste après avoir saisi des photos de lui en compagnie de combattants kurdes syriens proches du PKK. Loup Bureau a pris l'avion très tôt ce matin où il a été escorté par la police turque du tarmac directement dans l'avion pour qu'il ne puisse pas parler aux journalistes locaux.



Loup Bureau a passé 51 jours en détention en Turquie où les autorités le soupçonnent d'activité terroriste. En cause : des photos de combattants turcs réalisées lors d'un reportage en 2013 et retrouvées dans son téléphone portable. Suite à une mobilisation de Reporters sans frontière et d'une intervention du ministre des Affaires étrangères, Loup Bureau a finalement été libéré par la justice turque. Une libération dont se félicite son avocat Martin Pradel tout en rappelant que 170 journalistes turcs et étrangers sont toujours emprisonnés en Turquie pour leur travail.

Expulsé mais pas innocenté

L'appui de ses proches et de la population a été sans faille depuis l'arrestation de Loup Bureau, multipliant les opérations de soutien au journaliste. L'annonce de sa libération et de son expulsion du sol turc, avait été faite par son avocat, ce vendredi 15 septembre, après 51 jours de détention. Un retour en France dans la foulée d'une visite du chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian à Ankara.





Le président de la République, qui avait demandé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan la "libération rapide" du journaliste, s'est "réjoui" de la nouvelle, qui est "un grand soulagement". Loup Bureau avait été arrêté le 26 juillet dernier à la frontière turco-irakienne à cause de la découverte de photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens des YPG, considérés comme une émanation du PKK et donc comme "terroriste" par Ankara.



Toutefois, Loup Bureau, bien qu'expulsé de Turquie, a "toujours au-dessus de lui un risque de condamnation, une condamnation extrêmement grave puisque cela voudrait dire que Loup est un terroriste", a rappelé Maître Pradel, son avocat. Le jeune journaliste, de retour en France, fait l'objet d'une enquête qui se poursuit en Turquie.