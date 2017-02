Les faits se sont déroulés dans une école privée catholique entre 1988 et 1991 sur des élèves de CM2.

Crédit : DAMIEN MEYER / AFP Une statue de la déesse de la justice équilibrant les échelles à Rennes

par Eléanor Douet , AFP publié le 14/02/2017 à 05:01

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un instituteur à la retraite a été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour atteintes sexuelles sur une trentaine de ses jeunes élèves de CM2 commises entre 1988 et 1991 dans une école privée catholique d'Hennebont (Morbihan). Le prévenu âgé de 76 ans a longtemps contesté les accusations proférées. Il a évoqué, devant la juge d'instruction "des caresses ayant pour but de stimuler l'enfant à l'étude".



Mais à l'audience, alors que sept de ses victimes, aujourd'hui mères de famille, ont témoigné à la barre, il a reconnu l'intégralité des faits reprochés : "des caresses répétées, pendant la classe, sur et sous les vêtements de fillettes". Quatorze de ses victimes, âgées de 10 ans au moment des faits, ont porté plainte au début des années 2000 après s'être confiées à leurs parents.



L'instituteur à la retraite a une obligation de soins, d'indemniser ses victimes et l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs.