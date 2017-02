Nice : elle vit dans garage car sa locataire ne veut pas quitter l'appartement

Depuis 4 mois, une retraitée niçoise de 66 ans s'est installée dans son garage, en attendant la fin de la trêve hivernale.

> Nice : elle vit dans son garage car sa locataire refuse de quitter l'appartement Crédit Image : Wikimédia Crédit Média : Raphaël Vantard

par Raphaël Vantard , Clarisse Martin publié le 13/02/2017 à 15:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

66 ans et obligée de vivre dans son garage. Éliane est une retraitée niçoise. Elle s'est installée dans son garage il y a 4 mois. Pourtant, elle a bien acheté un studio, dans une résidence assez cossue de la ville. Mais malgré une rupture de bail, elle n'a pas pu récupérer son bien. Elle ne supportait plus d'être hébergée chez des amis ou dans sa famille, c'est pour cette raison qu'elle a choisi de s'installer dans son garage, dans la résidence de son studio occupé.



Des procédures judiciaires sont lancées depuis plusieurs mois... Mais restent vaines. La locataire s'acquitte de son loyer, mais refuse de quitter les lieux. La justice a beau avoir ordonné l'expulsion de la locataire il y a quelques jours, elle reste impuissante. En raison de la trêve hivernale, la mise en oeuvre de la décision est impossible. Dans les colonnes du quotidien régional Nice Matin, la retraitée se confie. "C'est loin le 15 mars, je n'en peux plus", témoigne-t-elle.



Pour l'heure, elle a décidé de rester dans son garage jusqu'au départ de l'occupante de l'appartement, où elle dort sur un tapis à même le sol - malgré ses couleurs cervicales - et chaque jour, elle va chercher de l'eau à l'aide d'un seau à la Tôlerie industrielle, à proximité de la résidence.