publié le 21/09/2017 à 18:03

La femme d'affaires française Liliane Bettencourt est décédée à l'âge de 94 ans, jeudi 21 septembre. "Liliane Bettencourt est décédée cette nuit à son domicile. Elle aurait eu 95 ans le 21 octobre. Ma mère est partie paisiblement", écrit Françoise Bettencourt-Meyers dans un communiqué. En 2017, le magazine Forbes classait la milliardaire première fortune au monde, la 14e dans le monde, avec une fortune accumulée estimée à 40 milliards de dollars américains.



Affaiblie par la maladie, placée sous tutelle, elle se tenait en retrait de la scène publique depuis 2012, année au cours de laquelle elle a quitté le conseil d'administration de L'Oréal et tout rôle dirigeant au sein du groupe.



En stage à L'Oréal à 14 ans

Née Liliane Schueller le 21 octobre 1922 à Paris, elle a été bercée dans le monde des affaires. Fille unique d'Eugène Schueller, fondateur de la Société française de teintures inoffensives pour cheveux, qui deviendra en 1939 l'empire L'Oréal, elle parcourt dès l'âge de 14 ans, à l'occasion d'un stage, les couloirs de l'entreprise familiale déjà prospère à l'époque.

À la mort de son père en 1957, à l'âge de 35 ans, elle hérite logiquement de la société et devient première actionnaire de L'Oréal. Associée aux décisions stratégiques du groupe malgré son intérêt mesuré pour les affaires, elle oeuvre pour l'entrée de Nestlé au capital de l'entreprise en 1974.



La femme la plus riche de France

C'est également elle qui a convaincu le président Lindsay Owen-Jones d'acquérir en 1995 l'américain Gemey Maybeline, spécialiste des produits cosmétiques des 12-25 ans. Elle veille également à ce que la recherche L'Oréal soit la priorité absolue du groupe. Dans cet état d'esprit, elle crée la Fondation Schueller-Bettencourt, consacrée à la recherche scientifique, en 1987.



Mariée à l'ancien ministre André Bettencourt

Côté vie privée, elle épouse André Bettencourt en juin 1950 à Vallauris. Un homme aux plusieurs vies. Journaliste né en Seine-Maritime en 1919, il est le fondateur de journaux, tels que La France agricole et Le Courrier cauchois. Il participe également à la vie politique du pays : député puis sénateur entre 1951 et 1955, il est membre du gouvernement sous les présidences de René Coty, Charles de Gaulle et Georges Pompidou.