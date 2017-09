publié le 15/09/2017 à 06:35

Le scandale continue. Selon nos informations, une mère de famille habitant l'Hérault, qui affirme être victime des effets indésirables du Levothyrox, a déposé une requête devant le tribunal administratif de Montpellier contre le ministère de la Santé et l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).



L'ANSM, placée sous l'autorité du ministère, avait imposé le changement de formule du Levothyrox. La plaignante, Sandra, 37 ans, déplore que des tests n'aient pas été organisés avant la mise à disposition en pharmacie. Le laboratoire Merck est déjà visé par une soixantaine de plaintes, dont une action collective menée par une quarantaine de victimes présumées. Il s'agit de la première action de ce genre contre les pouvoirs publics.



Parmi les plaintes de patients mécontents, on retrouve celle de l'actrice Anny Duperey, qui s'est faite entendre à plusieurs reprises dans les médias sur le sujet, et ce alors que plus de 9.000 patients jusqu'ici ont signalé des effets indésirables. Crampes, maux de tête... des milliers de patients se plaignent d'effets secondaires "graves" de la nouvelle formule, d'après une pétition réclamant le retour à l'ancienne formule.