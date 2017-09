publié le 18/09/2017 à 14:14

Ils étaient plusieurs centaines dans les rues de France pour manifester leur colère samedi 16 septembre. Les policiers sont descendus dans la rue pour réclamer, notamment, plus de moyens et des locaux "salubres". "Apolitique" et "asyndicale", comme l'Union des policiers nationaux indépendante (UPNI) la qualifie, cette grogne a été entendue et les forces de l'ordre s'en réjouissent. Dans un communiqué de presse, l'UPNI "se félicite des déclarations" de Gérard Collomb.



Le ministre de l'Intérieur était l'invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro le lendemain, dimanche 17 septembre, et a annoncé une enveloppe d'une cinquantaine de millions d'euros allouée à la rénovation des commissariats. Il faut dire que l'état de certains bâtiments peut alerter, comme en témoigne le "jeu concours" organisé par l'association de policiers pour élire le "commissariat le plus vétuste de France". "Monsieur le ministre prend en compte les considérations des policiers de terrain", salue encore le communiqué.



C'est celui de Coulommiers qui a remporté la palme du pire commissariat. Il accueillera Gérard Collomb prochainement. C'est le ministre qui l'a promis sur RTL : "J'irai voir moi-même parce que je ne veux pas visiter en tant que ministre tout ce qui va bien, je veux aussi visiter ce qui va mal", avant d'annoncer le recrutement de 1.500 à 2.500 policiers "chaque année durant le quinquennat". "Nous serons attentifs à l'avancée des futurs travaux en faisant le point régulièrement", assure, pour conclure, l'association des policiers.