Collomb veut équiper les policiers de "tablettes" pour les contrôles d'identité

publié le 17/09/2017 à 16:51

Ne dites plus "police de proximité" mais "police de sécurité du quotidien". C'est ainsi que Gérard Collomb, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, a nommé ces agents qu'il souhaite voir "plus proches de la population". Pour justifier la mise en place de cette section, le ministre de l'Intérieur a évoqué "une situation de la sécurité qui s'est dégradée". "Ce qu'il faut, c'est essayer d'adapter aux réalités la réponse de sécurité que nous voulons donner", a-t-il expliqué.



"Ce que nous voulons, c'est revoir des gens sur le terrain, qu'il n'y ait pas d'interventions au coup par coup, mais un certain nombre d'agents qui puissent patrouiller y compris dans des quartiers difficiles". L'initiative vise à améliorer l'efficacité des forces de l'ordre, et sera accompagnée de plusieurs outils numériques mis à disposition des agents.

Des caméras pour éviter les bavures

Gérard Collomb annonce vouloir doter les policiers de tablettes numériques. "Aujourd'hui quand vous faites un contrôle d'identité, vous êtes à mains nues", rappelle le ministre. "Demain, vous aurez une tablette et vous pourrez vérifier si celui que vous allez contrôler est par exemple inscrit au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), ou s'il a déjà été contrôlé quatre fois dans la journée, vous aurez une attitude différente", explique-t-il.

De la même manière, il compte équiper les policiers de caméras, de sorte à ce qu'il puisse enregistrer leurs interventions et repérer de possibles bavures. "On verra ainsi s'il a agit de manière proportionnée ou s'il y a eu des difficultés", poursuit Gérard Collomb.



Grâce à cette "police connectée, il y aura des relations apaisées. C'est ce que je veux entre la population et nos forces de sécurité", a conclu le ministre de l'Intérieur.