publié le 16/09/2017 à 08:45

La police n'en peut plus. C'est pourquoi samedi 16 septembre elle descend dans la rue pour faire entendre ses revendications. Parmi elles, la priorité, c'est le matériel et les conditions de travail jugées "insalubres" par l'Union des policiers nationaux indépendante, jointe par RTL.fr.



Une situation si insupportable et alarmante qu'elle a élaboré ce qu'elle appelle un "jeu concours" pour élire le commissariat le plus délabré de France. Avec des photos et des vidéos qui prouvent la vétusté des lieux, c'est le commissariat de Coulommiers qui remporte la palme du "plus vétuste de France".

En seconde place, la Compagnie républicaine de sécurité de Strasbourg est élue le "parc automobile le plus vétuste de France", devant la troisième place attribuée au commissariat du Xe arrondissement de Paris, pour ses "locaux insalubres" et ses "véhicules vétustes".

Le classement des pires commissariats de France selon l'UPNI Crédit : DR

Christophe Robert, de l'association, témoigne de la situation à RTL.fr et réclame "des locaux salubre, c'est la base". Cette démarche vient appuyer leur démonstration populaire organisée dans plusieurs villes de France, avec, à leurs côtés, les Femmes des forces de l'ordre en colère (FFOC).

