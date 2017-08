Les militaires de l'opération Sentinelle sont-ils inutiles ?

publié le 10/08/2017 à 21:24

Quel est l'avenir de l'opération Sentinelle ? Mercredi 9 août, six militaires ont été fauchés par une voiture à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). L'auteur présumé de l'attaque a été interpellé quelques heures plus tard sur l'Autoroute A16. Selon les premières informations de l'enquête, il s'agit d'un Algérien non fiché S de 36 ans, prénommé Hamid B. Toujours hospitalisés, les six militaires sont désormais hors de danger. Cette énième attaque a relancé un débat sur la nécessité de poursuivre ou non l'opération Sentinelle.



Est-ce que les soldats de l'opération Sentinelle sont utiles ? C'est le débat qu'a lancé le colonel Michel Goya, au micro de RTL ce jeudi 10 août. "Pour l'instant, l'opération Sentinelle n'augmente pas la sécurité des Français, elle la réduit. Parce que tous ces moyens et tous ces efforts devraient être consacrés ailleurs. Ils ont des fonctions de pot de fleurs" a-t-il déclaré.

On refait le monde avec :

- Jean-Christophe Buisson, journaliste au Figaro Magazine

- Nicolas Domenach, journaliste à RTL

- Gaël Brustier, politologue