Opération Sentinelle : "Il faut la repenser radicalement", selon Michel Goya

publié le 10/08/2017 à 14:32

À peine 24 heures après l'attaque qui a visé des militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, le débat concernant son opportunité agite aussi bien l'armée que la classe politique. Michel Goya, ancien colonel de Marine, a un avis bien tranché. "Il faut au moins la repenser radicalement et la restructurer complètement", lâche-t-il au micro de RTL.



Selon lui, cette opération est tout simplement "inefficace" et "n'augmente pas la sécurité des Français". "On demande à des militaires d'assurer des missions de police", s'insurge-t-il. L'ancien militaire rappelle également que les seuls combats menés par les forces de l'opération Sentinelle sont des combats d'autodéfense.

Michel Goya propose aussi un bilan chiffré. "Cette opération, qui en réalité dure depuis 22 ans car ce n'est qu'une extension du plan Vigipirate (...), c'est 20 millions de journées de travail et entre 800 millions et un milliard d'euros de surcoût. (...) Du temps et de l'argent qui ne sont pas utilisés ailleurs". Ce qui pour lui "pénalise considérablement notre outil de défense". Un bilan qui ébranle les arguments en faveur de cette opération.