Après avoir été maîtrisé pendant un temps, l'incendie qui a ravagé 800 hectares à Saint-Cannat, près d'Aix-en-Provence a connu deux reprises vers 16h30. 800 sapeurs-pompiers du SDIS 13 ainsi que des colonnes de renfort venus d'autres départements ont été dépêchés sur place pour lutter contre ces deux foyers qui ont déjà parcouru 89 hectares rapporte La Provence.



L'incendie actuel serait notamment localisé près de la D18 entre Saint-Cannat et Eguilles. Les sapeurs-pompiers ont donc invité les habitants du secteur à rester confiner chez eux et à ne surtout pas prendre leur véhicule. L'incendie n'a pas fait de victime, mais a engendré d'impressionnantes fumées, visibles jusqu'à Marseille. "L'hypothèse du jet de mégot est actuellement privilégiée, car le départ de feu se situe en bordure de route", a indiqué le vice-procureur de la République d'Aix-en-Provence, rappelant que "le jet de mégot qui cause, même involontairement, un incendie de végétation, est puni par la loi d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende". Les pistes criminelles et naturelles, telles qu'un orage de chaleur, ont été écartées à ce stade.

Les #pompiers13 traitent les 2 reprises sur le flanc gauche respectivement de 28 ha et 61 ha qui menacent St-Cannat. pic.twitter.com/5xx6TLjjt9 — Pompiers 13 (@SDIS13) 16 juillet 2017

Affirmant avoir entendu, samedi 15 juillet alors que l'incendie battait son plein, des tirs de feux d'artifices privés "alors qu'on est à risque maximal et que les municipalités repoussent leurs feux d'artifice", le commandant de groupement de gendarmerie Benoît Ferrand a fustigé ce "manque de précautions" et indiqué que ses unités "relèveraient des infractions de niveau pénal". En raison de vents et de la sécheresse, la préfecture a annoncé l'interdiction totale d'accès à 18 massifs ce dimanche 16 juillet et à 10 massifs lundi 17 juillet dans les Bouches-du-Rhône.