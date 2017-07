publié le 18/07/2017 à 07:29

Les habitants de Castagniers ont eu très peur et très chaud lundi 17 juillet. Un violent feu de forêt a ravagé 100 hectares, à une quinzaine de kilomètres au nord de Nice. "Ce n'est pas encore maîtrisé mais sous contrôle", ont précisé les pompiers. "Ça s’est déclenché juste en face, avec le vent ça a pris une ampleur phénoménale, raconte un habitant. Les pompiers sont vite intervenus, ils nous ont rassurés, ils nous ont dit qu’il n’y avait pas trop de danger, qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter."



Dix hébergements ont été trouvés pour des personnes dans l'impossibilité de rentrer chez elles. La population a été appelée à rester confinée pour éviter tout risque. L'origine possible de ce feu de résineux, attisé par le vent, n'est pas encore connue. En raison de vents, de la chaleur et de la sécheresse, les feux se multiplient en Provence et en Corse depuis quelques jours. Un incendie sous contrôle mais toujours en cours lundi soir a notamment ravagé 800 hectares depuis samedi après-midi à Saint-Cannat, près d'Aix-en-Provence.

À écouter également dans ce journal

- POLITIQUE - Le président Emmanuel Macron entend réaliser 13 milliards d’euros d’économie, notamment dans les collectivités locales. "La situation est plus dégradées qu'attendu", explique le chef de l'État. Les communes s'inquiètent, les élus s'indignent, d'autant qu'ils ont déjà dû se serrer la ceinture sur le quinquennat précédent.

- ÉCONOMIE - Plus que 2 jours pour sauver GM&S. Selon le ministère de l'Économie, PSA refuse de participer au financement de la modernisation de l'usine de la Creuse. Il manque 5 millions d'euros, et cela pourrait faire capoter la reprise par l'emboutisseur GMD.



- SOCIÉTÉ - Roué de coups en novembre dernier à Lyon alors qu'il tentait de défendre un jeune couple agressé, Marin, âgé de 20 ans, est hospitalisé en Suisse. Les soins coûtent chers et sa mère lance un appel : "C’est important pour nous de lui offrir une meilleure prise en charge, c’est son avenir, sa vie. On souhaite qu’une partie des soins soit prise en charge par la sécurité sociale."



- FAIT DIVERS - Un TGV Paris-La Rochelle transportant 175 personnes a percuté un bloc de béton à hauteur de Surgère, dimanche soir. Le train, lancé à 200 km/h, n'a pas déraillé. Pas de blessé, mais c'est un miracle. La SNCF évoque un acte de malveillance.



- TOUR DE France - Romain Bardet, 3e du classement général, aborde la dernière semaine du Tour avec de l’ambition : "Je ne sais pas si je peux gagner le Tour, mais je vais me battre et prendre le maximum de plaisir. Tous les voyants sont au vert."