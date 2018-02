publié le 02/02/2018 à 12:33

"Vous n’aurez plus jamais à payer une amende pour excès de vitesse." Pour préparer le l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur certaines routes secondaires le 1er juillet prochain, la gendarmerie de l'Oise a dévoilé sur Facebook une astuce "géniale" qui "empêchera les forces de l'ordre de vous donner une amende pour excès de vitesse".



La méthode des gendarmes fonctionne en trois étapes. Premièrement, ils conseillent aux automobilistes de regarder "attentivement" les panneaux qui indiquent les limitations de vitesse.

Le deuxième point consiste à vérifier la vitesse affichée sur le compteur de la voiture. "Vous le trouvez normalement sur le tableau de bord, devant le siège du conducteur", indiquent les gendarmes.

La dernière étape pour être sûr d'échapper à l'amende est la "plus difficile", préviennent les forces de l'ordre. Ils conseillent d'ajuster "votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation". Ainsi, assure la gendarmerie de l'Oise, "vous n’aurez plus jamais à payer une amende pour excès de vitesse".



Une manière pour eux de rappeler avec humour, face aux critiques sur l'abaissement de la limitation de vitesse, qu'il suffit simplement de respecter les règles pour ne pas être verbalisé et rendre la route "beaucoup plus sûre pour tous".