Limite à 80 km/h sur les routes : Pécresse favorable "si cela sauve des vies"

publié le 21/01/2018

C'est une décision qui crée déjà des remous, peu de temps après sa divulgation. Édouard Philippe a annoncé, au début du mois de janvier, qu'il comptait changer la limite de vitesse sur les routes secondaires, et l'abaisser de 90 à 80 km/h. Une mesure qu'il défend en invoquant un objectif de sécurité routière, et non l'objectif comptable de remplir les caisses de l'État.



Invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI ce dimanche 21 janvier, Valérie Pécresse a été invitée à réagir sur ce projet, en tant que présidente de la région Île-de-France et du Stif, le syndicat des transports franciliens. Pour l'heure, elle ne défend pas d'avis tranché sur la question. "Si l'État est en mesure de nous prouver que cette baisse de la vitesse sauve des vies, moi je suis très favorable", a-t-elle défendu, en arguant qu'elle avait auprès d'elle au Conseil régional Frédéric Péchenard, ancien délégué interministériel à la Sécurité routière.

"Il m'assure qu'effectivement les sources sont concordantes sur ce point. J'ai tendance à la croire mais j'attends que l'État produise les études", a-t-elle ensuite précisé, refusant d'accorder un blanc-seing à l'exécutif. "En Île-de-France, on n'a pas souvent l'occasion de rouler à 80 km/h sur les routes secondaires", a conclu, ironique, Valérie Pécresse.