VIDÉO - Quand Édouard Philippe rappelle qu'il a été flashé à 150 km/h en 2015

publié le 10/01/2018 à 15:43

Après avoir annoncé officiellement l'abaissement de la limitation de vitesse de 90 à 80 kilomètres par heure sur les routes secondaires à double sens, Édouard Philippe a poursuivi son travail de pédagogie. Depuis sa page Facebook, le premier ministre a répondu en direct aux questions des internautes, mardi 9 janvier.



Face caméra, il raconte ainsi un épisode datant du 2 octobre 2015. Dans la séquence, repérée par LeHuff, Édouard Philippe explique qu'"à l'époque", il roulait "trop vite sur une portion de route limitée à 110". Il poursuit : "Et je roulais à 153 ou 154 kilomètres/heure. En tout cas, à plus de 150 km/h et à moins de 160. Les gendarmes m'ont arrêté à l'occasion d'un contrôle et ils ont constaté que je roulais trop vite. Ils ont constaté que je n'avais pas bu d'alcool. Ils m'ont retiré mon permis et j'ai dû rentrer chez moi en taxi".

Le premier ministre précise avoir eu son permis retiré "pendant deux mois", avoir perdu des points et dû "payer une amende". "J'ai été dans la même situation que beaucoup de Français qui à un moment on fait preuve d’inattention ou preuve d'inconscience en roulant trop vite. C'était en 2015, je ne l'ai jamais caché et je l'ai rendu public dans un communiqué".