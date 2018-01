publié le 09/01/2018 à 19:55

Baisser la limitation de vitesse, ce n'est pas une mesure démagogique faite pour plaire. Le Front National et Les Républicains se sont engouffrés dans la brèche. Je ne suis pas sûr que ce soit si mauvais pour la popularité. En ce qui concerne la conduite avec un portable pour ceux qui écrivent des textos, tout le monde sait que c'est dangereux et inadmissible. En ce qui concerne la limitation de la vitesse, ça ne fait pas spontanément plaisir, cela accroît le risque de contravention et c'est un peu de liberté qui s'éclipse dans l'affaire.



Mais on sait aussi que dans les pays où la vitesse est limitée il y a moins de morts, moins de blessés et moins d'infirmes. En 2002, Jacques Chirac avait fait de la baisse de la mortalité sur les routes une priorité et cela ne lui a pas été préjudiciable.

2017 était l'année de toutes les nouveautés, 2018 sera l'année de tous les risques. Il y a la circulation routière, Notre-Dames-des-Landes, l'immigration… Les Français sont pour la fermeté en général et pour la compassion en particulier. La question de la révision constitutionnelle va se poser aussi.

Des embûches à éviter

Le Premier ministre est le poste le plus dur de la Ve République. Le Président a les pouvoirs, l'autorité, la durée, le Premier ministre est en CDD en permanence. Il y a des périls et des embûches à éviter en priorité. Il ne faut pas que le Premier ministre ait son propre projet de société.



Il ne faut pas non plus que le Premier ministre accepte d'entrer dans le moule et s'efface comme François Fillon avec Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, Emmanuel Macron a l'autorité et les idées. Édouard Philippe est plutôt négociateur et organisateur. Ça va bien, mais on est au tout début du quinquennat.