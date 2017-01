Les difficultés de transports freinent la recherche d'emploi des Français

Selon un sondage paru ce mercredi 18 janvier, 23% des personnes interrogées ont déjà refusé un emploi faute de pouvoir s'y rendre.

Crédit : JACQUES DEMARTHON / AFP Un train de banlieue de la gare Saint-Lazare à Paris le 9 mars 2015 (illustration).

par Léa Stassinet , Avec AFP publié le 18/01/2017 à 20:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une situation peu évoquée quand on parle de difficulté d'accès à l'emploi, mais pourtant, un français sur quatre l'a déjà rencontrée. Selon une enquête Elabe réalisée pour le Laboratoire de la mobilité inclusive sur 1.003 personnes, 86% des Français jugent les difficultés d'accès à la mobilité (c'est à dire le fait de pouvoir se déplacer quotidiennement) comme un frein à l'emploi.



23% des sondés ont déclaré avoir déjà renoncé à un travail ou une formation parce qu'elles ne pouvaient pas s'y rendre. C'est chez les jeunes (43%) et les populations vivant avec moins de 1.000 euros par mois (50%) que les chiffres sont les plus importants. Logiquement, les titulaires du permis B sont moins concernés par le problème, seuls 17% d'entre eux ont refusé un travail pour ce motif.



Dans le détail, près d'un Français sur cinq dit également avoir renoncé à se rendre à un entretien d'embauche ou "dans une structure d'aide à la recherche d'emploi", comme Pôle emploi par exemple, par manque de moyens pour se déplacer.



Les problèmes de trafic des transports en commun sont aussi évoqués dans le sondage. 43% des Français interrogés affirment avoir "de temps en temps" des difficultés dans leurs déplacements quotidiens pour accéder à leur lieu de travail, d'études ou autres activités. Et c'est encore plus vrai pour les usagers des transports en commun : 74% des habitués de TER disent rencontrer des difficultés, 66% des usagers du métro/RER, 67% des habitants de la région parisienne et 53% de banlieue.



Enfin, près de la moitié des sondés estiment que les transports ne sont pas assez développés dans leur zone d'habitation.