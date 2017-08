Les 4 bienfaits de posséder un chat

publié le 08/08/2017 à 15:48

Célébrer les matous autour du monde : c'est l'objectif de la journée mondiale du chat, fêtée tous les 8 août depuis quinze ans. Car au-delà des vidéos, gifs et autres photos insolites, les chats s'avèrent des compagnons précieux pour les humains. Les défenseurs des "bars à chat" le plaident d'ailleurs depuis longtemps : côtoyer un chat aurait des bienfaits cachés sur la santé.



Les chats seraient d'abord bien plus respectueux de l'environnement que leurs rivaux les chiens. Une étude datée de 2009 et reprise par le magazine britannique New Scientist prouvait que posséder un chien polluait à peu près autant que de rouler en 4x4. "Posséder un chien est assez extravagant, principalement à cause de l'empreinte carbone de la viande", précise un chercheur de l'institut de l'environnement de Stockholm à York (Grande-Bretagne). A l'inverse, l'empreinte carbone d'un chat équivaut à "légèrement moins qu'une Volkswagen Golf" selon la même étude. Posséder un chat serait donc bénéfique pour la planète, mais aussi pour la santé.

1 - Une meilleure santé cardiaque

Un risque d'attaque cardiaque réduit de 30% : c'est un des principaux bienfait de posséder un chat selon une étude de l'université du Minnesota. Menée pendant 10 ans sur plus 4.000 américains, l'expérience relayée par le magazine Medical News Today a prouvé que les individus possédant un chat voyaient leurs risques de décéder d'une maladie cardiaque réduits d'un tiers. Le professeur à l'origine de l'étude établit un lien direct entre les deux observations : posséder un animal domestique aide à soulager le stress.

2 - Adieu l'angoisse

Les partisans de la "ron-ron thérapie" en font leur argument numéro 1 : caresser des chats permettrait de se détendre et de calmer le stress. Au Japon, une entreprise a d'ailleurs décidé d'adopter neuf chats pour apporter un peu de réconfort à ses employés.



Aux Etats-Unis, les chats permettent également de soulager les vétérans de l'armée souffrant de syndromes post-traumatiques. Mother Nature Network raconte ainsi l'histoire d'un ex-soldat américain, qui à son retour d'Irak, a adopté un chien et un chat. Il explique que leur "amour inconditionnel" lui donne une "responsabilité"vis-à-vis d'eux

3 - Les chats rendraient-ils intelligent ?

Selon une étude menée en Grande-Bretagne en 2010, les propriétaires de chats seraient "plus éduqués" que les propriétaires de chiens. En 2014, une autre menée dans l'état du Wisconsin aux Etats-Unis prouvait tout simplement que posséder un chat était lié à l'intelligence. "Une personne qui préfère les chiens aura tendance à être plus vivante, puisqu'elle aura envie d'aller dehors, de parler à des gens alors qu'une personne plus introvertie et sensible restera peut-être plus à la maison à lire un livre, et son chat n'a pas besoin d'aller dehors", expliquait alors le professeur en charge de l'étude.

4 - Les chats peuvent tout simplement sauver votre vie

Au Royaume-Uni, un chat a détecté la crise d'épilepsie de son propriétaire qui avait arrêté de respirer. Un comportement qui n'a pas surpris le personnel de l'hôpital qui a déclaré à la famille du jeune homme que les animaux remarquent parfois les épisodes épileptiques imminents. En Lorraine, c'est un incendie d'une plus grande ampleur qui a été évité grâce à l'intervention d'un chat. Le félin a réveillé son maître qui s'était endormi après avoir allumé un barbecue. L'homme a évité de justesse l'intoxication au monoxyde de carbone.