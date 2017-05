Omar, le chat australien qui mesure 1m20 pourrait devenir le plus grand du monde

publié le 19/05/2017 à 18:13

Ce chat au physique rustique caractérisé par sa grande taille, son museau carré, ses oreilles avec plumets et son poil mi-long, n'est pas un félin comme les autres.



Il s'appelle Omar et est originaire de Melbourne. Il mesure 120 centimètres et pèse 14 kilos.

Sa taille s’explique par ses ascendants Maine Coon, race issue d’une histoire entre un chat sauvage des forêts du Maine, aux États-Unis, avec un raton laveur.

Le Guinness World Records a contacté sa maîtresse pour qu'il puisse participer dans la catégorie des plus grands chats de la terre. « Nous nous sommes toujours dit qu’il avait de quoi [être le plus grand chat du monde] mais nous avons attendu qu’il termine sa croissance pour le vérifier », a confié sa maîtresse Stephy Hirst au Maroondah Leader.



Omar est aujourd'hui connu à travers le monde grâce à son compte instagram.