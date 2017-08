L'intelligence des animaux

publié le 07/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

L'intelligence animale

L'homme considère souvent qu'il est le seul être vivant doué d'intelligence. Pourtant, les animaux font parfois preuve de capacités remarquables, qui semblent s'apparenter à une véritable intelligence. Dans cette émission, nous ferons, avec le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, un condensé des plus belles prouesses de nos amies les bêtes.



Par exemple, Darwin a, lors d'un voyage aux Galapagos, découvert une espèce de pinsons capable d'aller chercher des larves dans des écorces d'arbres à l'aide d'un outil : des brindilles. L'animal va même jusqu'à sélectionner les bonnes et les mauvaises brindilles : il jette les trop petites et coupe les trop grandes ! La preuve que l'outil, que l'on pensait inventé par l'homme grâce à son intelligence supérieure, existe aussi chez les animaux.

Pinson Crédit : Pixabay

De la même manière, la corneille utilise son environnement pour se rendre la vie plus facile. A Paris, au parc Montsouris, les corneilles décrochent les noix des noisetiers, mais ne peuvent les casser elles-mêmes. Elles déposent donc leurs noix devant les voitures au feu rouge le plus proche, attendent que les voitures démarrent et écrasent ainsi les noix, pour ensuite récupérer leurs noix décortiquées.

Corneille Crédit : Wikimedia commons

La loutre de mer utilise également des outils : elle place un caillou sur son ventre et en utilise un deuxième pour casser des coquillages.

Loutre de mer Crédit : Wikimedia Commons

L'oiseau tisserin quant à lui découpe en lanières de longues feuilles de palmier, les tresse, les tisse et les noue de façon très précise et savante. Ils fabriquent ainsi des nids très souples et très solides. De plus, il y a une répartition des tâches selon le sexe : c'est le mâle qui construit le nid. S'il ne plaît pas à la femelle, le mâle doit recommencer !

Tisserin Crédit : Pixabay

Certains animaux font aussi preuve de mémoire. Le geai, par exemple, cueille des fruits qu'il ne mange pas tout de suite. Il les cache et va les chercher au fur et à mesure de ses besoins de nourriture dans les semaines qui suivent. Non seulement il se souvient de l'emplacement, mais en plus il mange les fruits dans un certain ordre, l'ordre de leur pourrissement.

Geai Crédit : flickr

Nos invités

Allain Bougrain Dubourg, journaliste, producteur, réalisateur de télévision français et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, auteur du livre « Il faut continuer de marcher » publié aux éditions de La Martinière.

